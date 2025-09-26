Россию всколыхнули взрывы из-за атаки дронов: вспыхнул важный НПЗ (видео)

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Этой ночью неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Об этом сообщили российские Телеграмм-каналы, в частности "ASTRA".

В Оперативном штабе региона проинформировали, что якобы обломки дрона упали на одну из установок завода, возник пожар. Отмечается, что пострадавших и инфраструктурных повреждений нет.

в свою очередь, в Сети, в районе НПЗ горит одна из установок. Вероятно, речь идет об установке первичной переработки нефти. Детали о последствиях уточняются.

Атака на НПЗ в Краснодарском крае Фото: ASTRA.

К слову, этот НПЗ в августе уже дважды оказывался под атакой украинских дронов. Завод производит бензин и дизель, снабжая топливом оккупационную армию РФ. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.

Заметим, в минобороны страны-агрессорки сообщили, что якобы в течение ночи их силы ПВО сбили 55 беспилотников над разными регионами России. В частности, три – над территорией Краснодарского края.

Напомним, ночью 24 сентября морские дроны совершили атаку по порту Туапсе в Краснодарском крае РФ. Очевидцы заявляли о взрывах и стрельбе. В порту Туапсе зафиксированы взрывы и автоматные очереди.

Источники в украинской разведке сообщили, что атаку на порты в Туапсе и Новороссийске совершило ГУР. Была парализована работа нефтеналивного комплекса, где россияне загружают «черным золотом» свои танкеры.