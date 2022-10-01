Россию "выбросили" из совета Международной организации гражданской авиации

Россия не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за его агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Twitter организации.

В первую десятку важнейших для мировой авиации стран вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Во второй десятке оказались Аргентина, Австрия, Египет, Исландия, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Венесуэла.

Как сообщает Reuters, Россия не набрала достаточного количества голосов для того, чтобы оставаться частью управляющего совета ICAO, в который входят 36 государств.

Такое решение было одним из жестов стран Запада, желающих, чтобы Россия понесла ответственность за вторжение в Украину.

"Голосование привлекает Россию к ответственности за нарушение суверенного воздушного пространства Украины, например бомбардировку аэропортов, что противоречит ключевому соглашению 1944 года, которое устанавливает основные принципы глобальной авиации", — сказала посол Украины в Канаде Юлия Ковалев в комментарии агентству.

Напомним, что Греция и Болгария приступили к эксплуатации газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.