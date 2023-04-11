В Москве знали, что их выгонят из альянса, поэтому пытались выйти из него, прежде чем состоится голосование.

Россию в лице ее обмудсменки Татьяны Москальковой изгнали из членов Европейской сети Глобального альянса на ценститутов по защите прав человека (ENNHRI).

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Сегодня принял участие в процессе голосования за исключение институции уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из членов ENNHRI. В голосовании приняли участие члены ENNHRI со статусом А. Отмечаю, что это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов", – сообщил он.

Лубинец отметил, что причиной для соответствующего голосования стало то, что Москалькова выполняла свои обязанности способом, противоречащим целям устава альянса.

Украинский омбудсмен заявил, что в Москве знали, что их выгонят из альянса, поэтому пытались выйти из него, прежде чем состоится голосование.

При этом она повторяла бред о "биолаборатории США в Украине" и указывала на нарушение прав человека во Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что заявление уполномоченной по правам человека России Татьяны Москальковой о нежелании украинской стороны вернуть из плена 70 военных сопровождается недостоверным списком и преследует цель расшатать украинское общество.

Кроме того, мы ранее информировали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал "воспитательную беседу" с российскими оккупантами перед обменом на защитников Украины.

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