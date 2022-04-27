Россию выгнали из Всемирной туристической организации ООН

Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации ООН большинством голосов проголосовала за исключение России из состава организации.

"За" исключение страны-арессора проголосовали 40 стран.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) Марьяна Олеськив.

В то же время "против" этого решения проголосовали 11 стран. По словам Олескив, это: Сирия, Беларусь, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве, Алжир, Босния и Герцеговина, Северная Корея, Китай и Египет.

"Желаемый для России сценарий не сработал. Рассказать миру о том, что они сами вышли из ВТО ООН не удалось. Сохранить лицо – не удалось. Зато удалось в очередной раз опозориться и еще оскандалиться в финальных конвульсиях", — написала глава Гостуризма.

Олеськив подчеркнула, что РФ должна пройти длительный цивилизационный путь, получить новые качества – в гуманности, эрудиции, чести и ценностях. И только после полной трансформации РФ вновь сможет претендовать на место среди "мирных, доброжелательных, порядочных и честных людей", являющихся членами организации.

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