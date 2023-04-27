Россию ждет разделение власти: экс-депутат Госдумы назвал двух наиболее вероятных кандидатов на пост нового президента РФ

На должность нового президента России сегодня есть два кандидата: действующий премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, сообщает издание "ГОРДОН".

"По моему мнению, в этом процессе (будущего разделения властей в РФ – ред.) есть два очевидных лидера: это [премьер-министр Михаил] Мишустин и [заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев. Медведева очень многие недооценивают, но я считаю, что списывать его со счетов не стоит", – убежден Пономарев.

По словам экс-депутата Госдумы РФ, смена власти в России – процесс инерционный, и он может произойти по одному из двух сценариев. Первый из них, по словам Пономарева, это "квазиконституционный путь".

"То есть Путин каким-то образом исчезает. Не имеет значения – его убили или признали недееспособным, он заболел, лежит дома, поэтому временно не может управлять. Конституционный путь предполагает, что [в такой ситуации] исполняющим обязанности президента становится премьер-министр. Далее, через некоторое время он должен объявить выборы, на которых должны избрать полноценного президента. Очевидно, что человек, который будет исполняющим обязанности президента, будет иметь наибольшие шансы стать полноценным президентом", — считает Пономарев.

По его словам, чтобы при этом сценарии сорвать избрание Мишустина, нужно будет приобщать Госдуму, то есть "договариваться с кучей людей", а "это дополнительная сложность". Поэтому Пономарев считает Мишустина наиболее вероятным преемником Путина.

Второй сценарий, по оценке политика, "несколько менее вероятен", но также реальный. Он состоит в том, что после ухода или устранения Путина управление Россией будет происходить через коллективное руководство Совбеза.

"[Такой вариант возможен] если Путин не совсем умер, а лежит с тяжелой болезнью дома, с тем самым COVID, которого он так долго опасался, COVID-19 влияет на мозг, соответственно, он не может управлять – и вот у нас коллективное руководство А в условиях коллективного руководства Совета безопасности у нас безальтернативный лидер – Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что только он является заместителем главы Совета безопасности. Патрушев, напомню, является секретарем, а это должность техническая, исполнительная. Секретарь не может стать руководителем, он не является политической фигурой. Политическая фигура в Совбезе – это Медведев, и назначить его на эту позицию, и снять его с этой позиции может только президент. Поэтому если возникает ситуация коллективного руководства, то в коллективном руководстве первый среди равных – это Медведев", – объяснил Пономарев.

Таким образом, дерзкие и скандальные заявления Медведева, по мнению политика, свидетельствуют о том, что он сам рассматривает такой вариант развития событий.

"Он ведет себя таким шутовским способом, чтобы снизить опасность в глазах окружающих, с одной стороны, а с другой стороны, сделать себя приемлемым для силовиков, составляющих основной скелет Совета безопасности", — добавил Пономарев.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие имеет значение "скрепы" для государства, и в очередной раз пригрозил "враждебным странам" применением этого вооружения.

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