РосСМИ показали первые кадры после падения самолета Ил-76: фото, видео

Российские пропагандистские СМИ показали первые кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области.

На кадрах видно, что обломками грузового судна врага усеяна огромная территория.

По информации росСМИ, место падения самолета стали осматривать следователи и криминалисты СК РФ. Там утверждают, что осмотр займет много времени, поскольку "зона распространения достаточно велика".

Разбитый Ил-76

РосСМИ опубликовали кадры с месяца падения самолета Ил-76

Падение самолета Ил-76 в Белгородской области

В среду, 24 января, в Белгородской области упал самолет Ил-76. Соответствующую информацию распространили в СМИ и Минобороны страны-агрессорки. По их данным, на борту якобы находились украинские военнопленные, которых вроде бы перевозили для обмена.

В то же время, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали эту информацию и призвали ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

Позже Главное управление разведки подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который так и не состоялся. Однако до сих пор у ГУР нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

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