РосСМИ заявили, что РФ готовит еще одну "СВО", и быстро удалили новость: что известно и на кого хотят напасть

Скандальная колонка Носовича

Реклама

Дополнено новыми материалами

Кремлевские пропагандисты из государственного агентства РИА Новости оказались в центре громкого скандала: они выпустили материал с открытыми угрозами вторжения и ядерного удара по стране НАТО, агонически удалив его через несколько часов.

Статья внештатного автора Александра Носовича вышла под красноречивым заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В нем пропагандист прямо пригрозил Литве военным нападением и ядерным уничтожением в ответ на решение литовского парламента поддержать отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия.

Реклама

Позже материал срочно удалили с сайта, заявив, что текстуальный выпад «не соответствует мнению редакции, редакционной политике и государственной политике РФ». Впрочем, зачистить следы Кремля не удалось — сохраненная копия колонки осталась в веб-архиве.

Реклама

Пользователи соцсетей успели сделать скриншот / facebook.com/olena.churanova

Унижение, оскорбительные штампы и сравнение с Украиной

В своем материале Носович утверждает, что европейские государства «продолжают расшатывать тему перебрасывания к границам РФ неконвенционного вооружения» и якобы избрали Литву как «ядерный состав». Пропагандист прибегает к откровенным оскорблениям, называя суверенное государство «страной-самоубийцей вообще без мозгов», «полезным идиотом» и «маленьким, но гордым камикадзе в ближнем зарубежье».

Автор прямо сравнивает Литву с Украиной и открыто запугивает Вильнюс ракетно-ядерным ударом, уверяя, что в этот раз Москва может даже не вводить пехоту.

«Речь о том, какие средства можно использовать. И поскольку наши противники первыми переводят разговор в плоскость ядерной угрозы, Россия может позволить даже отказ от введения сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом. Решение не просто быстрое, а молниеносное», — говорится в изъятом тексте.

Кто стоит за провокацией

Автор изъятой колонки Александр Носович — член неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» РФ и главный редактор пророссийского пропагандистского ресурса RuBaltic.Ru (базируется в Калининграде).

Реклама

По данным расследовательского центра «Досье», еще в 2020 году Носович был идентифицирован как лицо, тесно связанное со структурами влияния, курируемыми непосредственно Администрацией президента РФ и Службой внешней разведки (СВР).

Россия готовит новую операцию, но уже против ЕС и НАТО

Кремль изменяет тактику гибридного давления на Запад и расширяет географию потенциальных ударов. Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны. Если ранее ключевой угрозой считалось прямое нападение на страны Балтии, то сейчас Россия готовится действовать с моря, включая южные, западные и северные границы Европейского Союза и НАТО.

По данным источников в Минобороны Литвы, Москва рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных дронов типа Гербера по территории Испании, Франции и Италии. В то же время Датская служба оборонной разведки отмечает, что ограниченное военное нападение на сухопутные границы стран НАТО вблизи РФ пока маловероятно, однако Кремль существенно интенсифицирует «гибридную войну» — от кибератак до диверсий на море.

НАТО уже готовится к возможному удару РФ

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что союзники усилили обмен разведывательными данными из-за волны диверсий и других инцидентов, которые, вероятно, связаны с Россией. По словам Гринкевича, Альянсу необходимо сохранять спокойствие и уверенность в своих возможностях противостоять угрозам со стороны Москвы.

Реклама

«НАТО усиливает обмен разведывательными данными в ответ на волну диверсий и других инцидентов, вероятно, связанных с РФ, однако Альянс должен сохранять спокойствие и уверенность в своей способности противостоять любой угрозе со стороны Москвы», — заявил командующий.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил Европе «короткой войной» в случае нападения на Россию. Если Европа, ежедневно говорящая о подготовке к конфликту против России, нападет на РФ, это будет совсем другое противостояние — об этом предупредил глава МИД РФ.

Кроме того, в России дерзко выступили с непосредственной угрозой в адрес Польши. Мол, в случае войны с РФ польское государство якобы может прекратить существование за два-три дня. Об этом нагло заявил помощник российского президента-диктатора Николай Патрушев. Отметим, что политик дерзко отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве Варшавы над Москвой. По словам российского чиновника, в случае военного столкновения РФ применит «весь арсенал имеющихся у него сил и средств».

Новости партнеров