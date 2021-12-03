Рост цен на продукты мира и план борьбы с коронавирусом. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Мировые цены на еду растут четвертый месяц подряд под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден объявил о новом плане противостояния коронавирусу. https://tsn.ua/politika/bayden-ozvuchiv-novim-plan-protidiyi-koronavirusu-1923781.html Читать дальше –>
- Вакцинация против COVID-19 показана всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от клинической стадии ВИЧ-инфекции. Читать дальше –>
- Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул заявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Читать дальше –>
- Южная Корея ограничивает количество участников частного собрания и вводит ограничения для работы кафе и ресторанов с целью противодействия распространению коронавируса.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.