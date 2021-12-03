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Рост цен на продукты мира и план борьбы с коронавирусом. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Рост цен на продукты мира и план борьбы с коронавирусом. Пять новостей, которые вы могли проспать

Вакцинация от Covid-19: ответы на часто задаваемые вопросы / Pexels

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Мировые цены на еду растут четвертый месяц подряд под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден объявил о новом плане противостояния коронавирусу. https://tsn.ua/politika/bayden-ozvuchiv-novim-plan-protidiyi-koronavirusu-1923781.html Читать дальше –>
  • Вакцинация против COVID-19 показана всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от клинической стадии ВИЧ-инфекции. Читать дальше –>
  • Губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул заявила, что в штате Нью-Йорк было обнаружено пять случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Читать дальше –>
  • Южная Корея ограничивает количество участников частного собрания и вводит ограничения для работы кафе и ресторанов с целью противодействия распространению коронавируса.

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    Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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