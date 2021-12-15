Рост количества заражений коронавирусом в мире и полет зонда, который добрался до Солнца. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Количество новых случаев заболевания коронавирусом и тяжелобольных пациентов в Южной Корее достигло новых рекордных максимумов. Читать дальше –>
- Автоматическая межпланетная станция для исследования Солнца Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях солнечной атмосферы. Читать дальше –>
- Американский Сенат одобрил закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн до $31,4 трлн. Читать дальше –>
- Власти США считают положительным явлением, что в связи с ситуацией вокруг Украины продолжается дипломатический процесс с участием РФ, стран Европы и Киева. Читать дальше –>
- Число умерших в США в результате осложнений, связанных с коронавирусом, с начала пандемии превысило 800 тысяч человек. Читать дальше –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.