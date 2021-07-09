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Рост жертв обрушения дома в США и катастрофа самолета в Швеции. Пять новостей, которые вы могли проспать

Рост жертв обрушения дома в США и катастрофа самолета в Швеции. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 64 после того, как в спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела. Читать дальше ->
  • Все девять человек, находившиеся на борту, погибли в результате падения самолета в шведского города Эребру. Читать дальше ->
  • Минимум 26 человек участвовали в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер. Читать дальше ->
  • Каждое лето количество случаев ботулизма учащается. В основном проблемы со здоровьем возникают после употребления консервов, вяленой или соленой пресноводной рыбы домашнего приготовления или неизвестного происхождения, которую приобрели на стихийных рынках. Читать дальше ->
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 граммов соли в день — это неполная чайная ложка. Читать дальше ->

Новости мира: во Флориде решили прекратить спасательную операцию из-за обвала многоэтажки

Новости мира: во Флориде решили прекратить спасательную операцию из-за обвала многоэтажки