Мир
592
Ростов содрогнулся от взрывов: горит завод "Эмпилс" (видео)

Из-за некорректной работы российской ПВО ракета упала на жилой квартал.

Ирина Лабьяк
Дроновая атака на Россию

Дроновая атака на Россию / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 14 января российский Ростов-на-Дону содрогнулся от серии взрывов: дроны атаковали стратегический завод и нефтехранилище. На территории предприятия «Эмпилс» вспыхнул масштабный пожар, который становится все более масштабным.

Об этом сообщили телеграм-каналы и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По сообщениям российских пабликов, в результате атаки беспилотников и, вероятно, ракет в западной части Ростова-на-Дону возник пожар на территории предприятия «Эмпилс».

Очевидцы заявляют о попадании в резервуары с нефтепродуктами. На месте вспыхнул мощный огонь, который продолжает распространяться. В то же время официальные структуры информацию о попаданиях пока не подтверждают.

Также сообщается о повреждении жилых домов. В соцсетях появились видео работы российской ПВО: на одном из них видно, как ракета поднимается в воздух, после чего меняет траекторию и падает на землю. Зафиксировано падение обломков в помещениях нескольких многоэтажек, что привело к возгораниям.

Российские средства массовой пропаганды сообщают о по меньшей мере четырех раненых. Во время расчистки завалов в одной из квартир спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Утром Министерство обороны РФ заявило, что силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников. По данным врага, 25 дронов были сбиты над Ростовской областью, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями, еще три — над оккупированным Крымом.

Напомним, накануне СБУ и ВМС атаковали завод «Атлант Аэро» в Таганроге, вызвав серию взрывов и масштабный пожар в производственных корпусах. Это предприятие обеспечивает полный цикл создания ударных БпЛА «Молния» и компонентов для дронов «Орион», которые Россия использует в войне против Украины.

592
