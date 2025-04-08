20-летняя украинская модель Мария Ковальчук

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В деле украинской модели Марии Ковальчук, которую 19 марта в тяжелом состоянии доставили в больницу в Дубае, появились новые тревожные подробности. Анонимный очевидец, по его словам, находившийся в медучреждении во время госпитализации девушки, утверждает, что состояние блондинки свидетельствовало не только о падении, но и о возможном жестоком обращении.

Эту информацию пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Комментарий был предоставлен анонимно российским СМИ, и проверить обстоятельства, о которых идет речь, не удалось. Об этом пишет издание OBOZ.UA.

В то же время мать потерпевшей наотрез отказывалась давать какие-либо комментарии до окончания следствия.

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По словам «инсайдера», тело Ковальчук было покрыто ушибами, которые не характерны для падения с высоты. Так что 20-летнюю девушку, которая якобы побывала на вечеринке Porta Potty, возможно, действительно избивали и унижали в течение длительного времени.

«Полиция заметает следы»

«Полиция заметает следы. Мой друг, работающий в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел своими глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, у ее Birkin (сумка бренда Hermès — ред.)», — заявил «инсайдер».

Что известно о Porta Potty

Porta Potty — это скандальные дубайские VIP-вечеринки, существующие уже более 10 лет. Обычно на гуляния вербуют малообеспеченных женщин и часто кормят обещаниями о «прекрасных и насыщенных путешествиях». Однако вместо отдыха девушки сталкиваются с жестоким отношением.

По словам моделей, побывавших на таких мероприятиях, им приходилось взаимодействовать с человеческими или животными стулами, также их принуждали к сексуальной связи с верблюдами или ослами. Нередко развлечением для шейхов становится физическое насилие, поэтому они с легкостью могут сломать женщинам руки, ноги, позвоночник или выбить зубы.

Как отметила девочка Нигерии, когда она согласилась принять участие в Porta Potty, ее обязали принять участие в насильственной связи с 20 представителями дубайского дворянства за один раз.

А вот стюардесса, работающая на рейсах в Объединенные Арабские Эмираты, поделилась: однажды заметила в салоне самолета женщину, которая хотела питаться только продуктами с большим содержанием клетчатки. Когда бортпроводница поинтересовалась, почему она предпочитает такой рацион, и ответила: «Мне платят большие деньги за испражнения на миллионеров. Я должна сделать все, что в моих силах, потому что сегодня посещу гуляния на яхте».

Причиной организации Porta Potty некоторые женщины считают ненависть шейхов к своим женам. Поскольку довольно часто они не могут самостоятельно выбирать партнершу, то становятся агрессивными и хотят выплеснуть злость.

Стоит отметить, что все участницы VIP-вечеринок обязывают подписать контракт о неразглашении.

За всевозможные издевательства девушки получают достаточно большие гонорары. Модели отмечают, что за сексуальную связь можно заработать от 5 тысяч долларов, за испражнене на миллионера — 50 тысяч долларов, примерно столько же стоит и физическое насилие.

Родственники не верят в версию полиции

И пока полиция официально заявляет о падении со стройплощадки, родственники подозревают совсем другое — возможное попадание в сексуальное рабство.

К счастью, сейчас жизни Марии ничего не угрожает, но девушка до сих пор не может говорить / © aftenposten.no/Ane Hem

Согласно заявлению правоохранителей Дубая, Марию Ковальчук нашли на обочине дороги с многочисленными травмами, а ее родственники до этого не имели связи с ней более 10 дней.

Что известно о состоянии Марии

В консульстве Украины в ОАЭ подтвердили, что девушка находилась без документов и телефона. Она перенесла три сложных операции, а ее состояние оценивают как стабильное. Сейчас жизни 20-летней украинки ничего не угрожает.

По словам матери девушки, Анны Ковальчук, ее дочь до сих пор не может говорить. Женщина подчеркнула, что официальные комментарии предоставит только после завершения следствия.

Напомним, что семья украинской модели Ковальчук оспаривает официальную версию полиции.