Рой дронов атаковал аэропорт в Москве — что там происходит
В аэропорту подтвердили падение обломков БпЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.
В Москве аэропорт «Шереметьево» ограничил возможность принимать и выпускать рейсы из-за атаки дронов.
Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.
«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная», — говорится в релизе.
Все сотрудники, работавшие на стойках регистрации и магазинах, покинули свои рабочие места.
Взрывы в Москве и области — последние новости
В ночь на 17 мая в Московской области России сообщали об атаке беспилотников.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столицу РФ атаковали беспилотники.
«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранены двенадцать человек. Повреждены три дома», — уточнил Собянин.
По его словам, в течение ночи российская ПВО якобы сбила в регионе более 120 БпЛА.