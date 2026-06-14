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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Рой пчел сорвал вылет самолета: пассажир сделал необычное фото

В международном аэропорту Канкуна пассажиры рейса в Лос-Анджелес стали свидетелями необычной задержки: перед вылетом на одном из крыльев самолета заметили рой пчел.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Пчелы (иллюстративный фото)

Пчелы (иллюстративный фото) / © Pixabay

Пассажиры рейса United Airlines из Канкуна в Лос-Анджелес столкнулись с неожиданной задержкой перед вылетом. Причиной стал рой пчел, осевший прямо на крыле самолета.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 11 июня в международном аэропорту Канкуна. Когда самолет готовили к вылету, работники наземной службы заметили сотни пчел, скопившихся на одном из крыльев.

Поэтому процедуру вылета временно остановили. В самолет вызвали специалистов, которые должны были безопасно убрать насекомых. Задержка продолжалась около 12 минут, после чего воздушное судно смогло отправиться в Лос-Анджелес.

Одна из пассажирок, Ферик Босс, опубликовала фото в соцсети X и пошутила, что ее самолет задерживается, потому что "на крыле полно пчел".

На кадрах из аэродрома виден густой рой насекомых, покрывший часть металлической поверхности крыла. Рядом собрались сотрудники аэропорта, наблюдавшие за ситуацией.

В авиакомпании United Airlines также прокомментировали инцидент с юмором.

"Вчера вокруг рейса United 1275 поднялось пчелиное жужжание, из-за чего рейс ненадолго задержали, пока мы решали проблему", - сказал представитель компании Чарльз Хобарт в комментарии USA Today.

Он добавил, что самолет после этого безопасно вылетел, а "неожиданные гости", к счастью, не присоединились к пассажирам до конца полета.

Ранее в центре Парижа возле Лувра произошел необычный инцидент — рой по меньшей мере 10 тысяч пчел поселился на припаркованном велосипеде прямо у входа в станцию метро. Поэтому транспортные службы временно закрыли вход в подземку и вызвали местного пасечника.

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Дата публикации
Количество просмотров
83
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