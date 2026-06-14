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Рой пчел сорвал вылет самолета: пассажир сделал необычное фото
В международном аэропорту Канкуна пассажиры рейса в Лос-Анджелес стали свидетелями необычной задержки: перед вылетом на одном из крыльев самолета заметили рой пчел.
Пассажиры рейса United Airlines из Канкуна в Лос-Анджелес столкнулись с неожиданной задержкой перед вылетом. Причиной стал рой пчел, осевший прямо на крыле самолета.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 11 июня в международном аэропорту Канкуна. Когда самолет готовили к вылету, работники наземной службы заметили сотни пчел, скопившихся на одном из крыльев.
Поэтому процедуру вылета временно остановили. В самолет вызвали специалистов, которые должны были безопасно убрать насекомых. Задержка продолжалась около 12 минут, после чего воздушное судно смогло отправиться в Лос-Анджелес.
Одна из пассажирок, Ферик Босс, опубликовала фото в соцсети X и пошутила, что ее самолет задерживается, потому что "на крыле полно пчел".
На кадрах из аэродрома виден густой рой насекомых, покрывший часть металлической поверхности крыла. Рядом собрались сотрудники аэропорта, наблюдавшие за ситуацией.
В авиакомпании United Airlines также прокомментировали инцидент с юмором.
"Вчера вокруг рейса United 1275 поднялось пчелиное жужжание, из-за чего рейс ненадолго задержали, пока мы решали проблему", - сказал представитель компании Чарльз Хобарт в комментарии USA Today.
Он добавил, что самолет после этого безопасно вылетел, а "неожиданные гости", к счастью, не присоединились к пассажирам до конца полета.
Ранее в центре Парижа возле Лувра произошел необычный инцидент — рой по меньшей мере 10 тысяч пчел поселился на припаркованном велосипеде прямо у входа в станцию метро. Поэтому транспортные службы временно закрыли вход в подземку и вызвали местного пасечника.