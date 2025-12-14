Рождественская ярмарка чуть не превратилась в кровавый теракт: что случилось

Новогодняя ярмарка

В немецкой Баварии правоохранители предотвратили подготовку теракта на рождественской ярмарке в городе Дингольфинг. Силовики задержали пятерых мужчин, подозреваемых в планировании нападения на посетителей рынка.

Об этом сообщает издание BILD.

По версии правоохранителей, подозреваемые намеревались совершить нападение с помощью автомобиля — въехать в толпу людей на рождественской ярмарке, чтобы нанести как можно больше жертв.

Задержание произошло на немецко-австрийской границе. Среди подозреваемых — три гражданина Марокко, один египтянин и гражданин Сирии.

Следствие считает, что ключевую роль в подготовке атаки играл гражданин Египта, по данным BILD, известный как проповедник. Именно он, по версии правоохранителей, подстрекал других участников группы к совершению нападения.

В Генеральной прокуратуре Мюнхена сообщили, что все пятеро подозреваемых уже предстали перед судом, санкционировавшим их арест. Первый сигнал о возможной угрозе поступил от Баварского ведомства по защите Конституции.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн подчеркнул, что благодаря слаженной работе спецслужб удалось предотвратить возможный теракт и защитить гражданское население.

Напомним, в Украине, в Киеве, днем 11 декабря в Киеве произошел взрыв на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе. Тогда правоохранители сообщили, что в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

Глава общественного совета при МВД (2019-2021 гг.) Владимир Мартыненко подчеркнул, что враг маскирует взрывчатку под обычные предметы, а потому советует обращать внимание на все, что нас окружает. Это может быть телефон, сумка и даже документы. Важно самостоятельно это не трогать, а вызывать соответствующие службы.