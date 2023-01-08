"Рождество, бл*н": в Белгородском районе РФ паникуют из-за следов от пусков ракет

В соцсетях местные жители сообщили о вылетах ракет и работе «ПВО».

Мол, предварительно было 2 вылета.

«Волоконовка. Хренячат со стороны границы. Раскаты взрывов. Рождество, бл*н», - сообщают очевидцы в соцсетях.

Также по сообщениям в Telegram-каналах были видны следы от пусков ракет видны в Белгородском районе.

«Подтверждаю на Харгоре слышно было «Искандеры» 2 шт.», - не могут успокоиться россияне в соцсетях и паникуют.

Напомним, что ранее в Курске на электроподстанции случался пожар. Тысячи россиян сидят без света и отопления в -22 градуса.

Тем временем серия громких взрывов прозвучала в Мелитополе. Мол, россияне снова неудачно курят на оккупированных территориях.

А тем временем в небе над Мариуполем вспыхнул российский самолет, летевший в Ростов. Что это было и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна.

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