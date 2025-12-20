- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 2 мин
Рождество и Новый год в Польше: как будут работать магазины перед праздниками
В Польше действует запрет на торговлю в торжественные дни. В конце декабря это может оказаться неожиданностью для покупателей.
В преддверии зимних праздников в Польше многие планируют покупки, подарки и праздничные закупки. Впрочем, в декабре график работы магазинов существенно меняется из-за законодательного запрета торговли в праздничные дни.
Об этом пишет Lodz now.
В Рождественский сочельник и в дни Рождества большинство магазинов и торговых центров будут закрыты или будут работать с существенными ограничениями.
Когда магазины не будут работать
В Польше торговля запрещена в следующие дни:
24 декабря — Рождественский сочельник
25 и 26 декабря — Рождество
1 января — Новый год
В эти дни большинство супермаркетов, торговых центров и магазинов не будут работать. Исключение могут составлять только небольшие магазины с особым статусом — в частности в аэропортах, на вокзалах, гостиницах или на рождественских ярмарках.
До 23 декабря магазины в Польше, как правило, работают по привычному графику. Также в первой половине месяца возможны так называемые торговые воскресенья, когда торговля разрешена и покупатели могут совершить необходимые закупки перед праздниками.
Такие дни традиционно становятся самыми загруженными — очереди в супермаркетах и торговых центрах могут быть значительными.
В период с 27 по 30 декабря магазины обычно возвращаются в стандартный режим работы. Большинство торговых точек открыты ежедневно с утра до вечера, однако возможны сокращенные часы работы, особенно в крупных торговых центрах.
Покупателям советуют планировать праздничные закупки заранее во избежание неприятных сюрпризов в нерабочие дни.
Напомним, в Украине во время зимних праздников, в частности, на Рождество и Новый год, для банковской системы. не введут выходные дни. Поскольку на период военного положения отменены праздничные выходные.