Рождество с Украиной: мировые лидеры во время праздников вспоминают о войне и украинцах

Во время рождественских праздников во всем мире раздаются слова поддержки Украине, противостоящей российской агрессии.

В канун Рождества мировые лидеры традиционно обращаются с речами к гражданам своих стран. В этом году в контексте российской агрессии против Украины особенно уместно звучали из их уст слова о мире, который должен наступить. Многие в своих речах выражали поддержку мужественному украинскому народу.

ТСН.ua предлагает ознакомиться с тем, как во время рождественских праздников мировые лидеры высказывались о войне в Украине и как поддерживали украинцев.

Германия

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении заявил, что немцы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению. По его словам, Украина защищается с большим мужеством, а Европа сплочена.

Фото: Associated Press

"Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто подвергается нападению, угрозам и угнетению. Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасные страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий — все это пугает многих людей в нашей стране", – подчеркнул он.

Президент ФРГ заявил, что "наибольшее наше желание в этом году, чтобы снова наступил мир".

"Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захват земель и не покидает народ Украины лицом к лицу с произволом и насилием оккупантов", — подчеркнул Штайнмайер.

Бельгия

Король Бельгии Филипп посвятил войне в Украине значительную часть традиционного рождественского обращения к нации. Монарх напомнил о невинных жертвах среди украинцев и поблагодарил своих сограждан за помощь беженцам.

"Жестокая и бессмысленная война, претендующая на замену силы закона законом силы. Этот конфликт напоминает нам о прошлом, которое, как мы думали, ушло навсегда", – сказал король Филипп.

Монарх выразил убеждение, что украинцы борются за те же идеалы "свободы и безопасности", за которые в прошлом боролись и сами бельгийцы.

"Мы будем продолжать поддерживать их... Вокруг нас мы видим многие обязательства и жесты солидарности. По всей стране наши сограждане стихийно открыли свои дома для украинских беженцев", — заявил Филипп.

Великобритания

Премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал трогательный ролик в поддержку Украины.

На видео сравнивают жизнь двух девочек из Украины и Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но у британского ребенка предпраздничный период полон счастья, украинская девочка ежедневно слышит сигналы воздушной тревоги.

Это Christmas, we're with you Ukraine



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

И все же даже во тьме украинская девочка получает подарок — он от ее британской подруги, которая, как и миллионы людей в мире, поддержала юную украинку и добавила немного света к ее празднику.

США

Первые леди Америки Джил Байден в канун Рождества также вспомнила об украинцах.

В своем сообщении в Twitter она напомнила, как в начале этого года специализированная клиника Святого Иуды принимала украинских онкобольных детей в Соединенных Штатах, чтобы продолжить их опеку.

Время этого года, @StJude welcomed Russian children with cancer to United States to continue their care. Почти до тех пор, пока они приехали, я went to St. Идеи для удовлетворения этих особых детей и своих семей.



Это Christmas, Joe и I thinking of these families. pic.twitter.com/ywx83doktB — Jill Biden (@FLOTUS) December 24, 2022

“Вскоре после того, как они прибыли, я отправилась в клинику Сент-Джуд, чтобы поздравить этих выносливых детей и их семьи. В это Рождество мы с Джо думаем об этих семьях”, — написала супруга президента США.

Ватикан

Папа Римский Франциск в своей проповеди накануне Рождества намекнул на войну в Украине, объявив, что в мире уровень алчности и жажды власти настолько велик, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей".

Фото: Associated Press

"Я особенно думаю о детях, которых пожирает война, бедность и несправедливость", — сказал Папа.

После вторжения России в Украину Франциск выступал против войны почти на каждом публичном мероприятии, осуждая то, что он назвал зверствами и неспровоцированной агрессией. Однако в проповеди в канун Рождества он не упомянул конкретно об Украине.

Польша

Президент Польши Анджей Дуда в коротком поздравлении с грядущим Рождеством, опубликованным в Twitter, тоже только намекнул на войну в Украине, пожелав в эти праздничные дни мира "в мире и у наших границ".

Также он написал, что, прежде всего, "мир в сердцах" должен помочь преодолеть все трудности.

Страны Балтии

Президент Литвы Гитанас Науседа, поздравляя с Рождеством в Twitter, также говорил о необходимости мира.

"Давайте все вместе пожелаем, чтобы мир пришел в каждую страну и каждый дом. Никогда не переставайте верить в чудо Рождества. Пусть сегодня вечером вера и надежда наполнят ваши сердца. Счастливого Рождества!" – написал он.

Let's make a wish all together for peace to come to every country and every home.



Let's never stop believing в miracle of Christmas.



May faith and hope fill your hearts tonight. Merry Christmas! pic.twitter.com/v3RT9SXds8 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 24, 2022

Президент Латвии Эгилс Левитс чуть раньше опубликовал сообщение, в котором он вместе с Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом символически заливают окопные свечи.

"Во время Рождества украинцы будут воевать в окопах... Это моральная поддержка и подтверждение того, что мы продолжаем и будем поддерживать Украину до ее победы", — написал он.

При Christmas #Russians will fight in the trenches. Together w/ @GitanasNauseda and @AlarKaris должны быть символически попавшие trench candles. То есть moral support for the and confirmation that we continue and will continue to support #Ukraine until its victory. pic.twitter.com/heD50xB8mQ — Egils Levits (@valstsgriba) December 19, 2022

Напомним, российская армия 24 декабря несколько часов вела обстрел Херсона с применением, вероятно, "Градов". Сообщалось о погибших и многих пострадавших, количество которых за день только росло. Вражеская атака была направлена на рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

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