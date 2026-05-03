"Розовые очки разбились": украинка рассказала об обратной стороне работы в Канаде

Украинка рассказывает о своей жизни в Канаде / © скриншот с видео

Женщина, которая самостоятельно нашлая работу в Канаде и прошла все этапы собеседования без посторонней помощи, поделилась тем, как постепенно разрушались ее ожидания от эмиграции.

Переезд в другую страну почти всегда начинается с надежд. История украинки, зарегистрированной в TikTok под ником @mapleleaf381, не была исключением. Когда женщину взяли на работу в Канаде, она была искренне рада и считала это большой удачей, особенно учитывая тогдашний уровень английского. Однако со временем начались проблемы, пишет «Фокус».

Переезд в Канаду

Языковой барьер стал первым серьезным испытанием. Школьный английский и реальный разговорный — два совершенно разных мира, и это чувствуется сразу. Первое время женщина, по собственному сравнению, чувствовала себя «как собака» — все понимала, но выразиться не могла, потому что боялась ошибиться и выглядеть недостаточно образованной. Со временем этот страх прошел, и сейчас она разговаривает спокойно, даже если где-то допускает ошибки.

На работе украинка пыталась ничего не скрывать: сразу предупредила коллег, что не является носителем языка, поэтому может нечаянно употребить не то слово или прозвучать резче, чем хотела. Просила говорить ей об ошибках открыто — и в работе, и в общении. Зато столкнулась с тем, что в канадской корпоративной культуре так не принято.

Натянутые улыбки

Коллеги улыбались, говорили «все хорошо» и «feel free», но параллельно обсуждали ее в рабочем чате. Однажды украинка случайно увидела переписку, где коллеги предполагали, что ей нужна психологическая помощь. При этом никаких претензий лично ей никто не высказывал.

В конце года состоялся разговор с руководителем. Тогда оказалось, что некоторые коллеги жаловались на ее манеру общения. «Это просто мой тон, я так всю жизнь говорю… Я уже не верю в эти розовые очки», — объясняет женщина.

