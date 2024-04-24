РПЦ наказывает непокорных: священника отстранили от служения за молитву на могиле Навального

Дмитрий Сафронов, русский православный священник, который на 40 дней провел панихиду на могиле оппозиционера Алексея Навального, был отстранен от духовных обязанностей и получил три года "покаяния".

Об этом пишет Reuters.

По информации издания, Сафронов несколько раз молился на могиле Навального в Москве, в том числе и 26 марта, когда по православной традиции совершаются богослужения по случаю 40 дней после смерти.

Московская епархия РПЦ сообщила, что Сафронов отстранен от служения и понижен до должности псаломщика. Но никакой причины наказания церковь не указала.

"По окончании периода покаяния по отзывам с места послушания будет принято решение о возможности его последующего священнического служения", – сообщили в епархии.

Похороны Навального, умершего в колонии якобы естественной смертью, прошли 1 марта. А уже 9 марта Сафронов выступил с речью на его могиле, во время которой сказал, что Навальный призвал россиян не сдаваться.

"Зло можно победить только одним, добром. Если мы пытаемся победить зло злом, то мы умножаем зло. Поэтому мы действительно будем помнить Алексея, помнить его завещание нам и будем молиться за него и надеяться, что он будет молиться за нас возле престола Господа", — цитирует издание речь Сафронова.

Эксперт Ксения Лученко, которая ведет блог о Русской православной церкви и критикует ее руководство, назвала Сафронова "настоящим героем", исполнявшим свои обязанности священника у могилы, несмотря на риски публичной поддержки оппозиционера.

"Им [руководству РПЦ – ред.] просто нужно, чтобы священники были послушными и публично поддерживали точку зрения патриарха на эту войну и поддерживали российское государство, поддерживали Путина. А если кто-то откажется, он будет наказан" – заявила Лученко.

Вероятной формальной причиной отстранения священника эксперт назвала отказ Сафронова прочитать молитву о том, чтобы Бог привел Россию к победе в Украине, которую Патриарх Кирилл ввел в 2022 году и сделал обязательной на богослужениях.

Напомним, русская церковь наказывает священников, которые не поддерживают ее позицию по поводу войны в Украине. В январе РПЦ лишила сана Алексея Уминского, читавшего молитвы за мир вместо победы.

Читайте также ведущие новости дня: