РПЦ ответственна за войну в Украине – важное заявление Вселенского патриарха

Варфоломей назвал РПЦ ответственным за военные преступления в Украине.

Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за агрессию РФ против Украины и совершенные преступления.

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Reuters.

Варфоломей, который в 2019 году разозлил Москву, признав новосозданную Православную церковь Украины, заявил, что Кремль использует РПЦ как "инструмент для достижения своих стратегических целей".

"Церковь и государственное руководство России сотрудничали в совершении преступления агрессии и разделяет ответственность за преступления, такие шокирующие, как похищение украинских детей", – сказал Вселенский патриарх.

Он заверил, что готов помочь в "духовном возрождении" России после войны.

"Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и узаконивать преступное поведение. Нашим общим христианским долгом является использование сил диалога, чтобы вернуть наших российских братьев и сестер к нашему сообществу" – добавил Варфоломей.

Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП начали сбор подписей с обращением к патриарху Варфоломею инициировать над Московским патриархом Кириллом высший церковный суд.

Патриарх Кирилл благословлял оккупантов убивать украинцев и заявил, что мобилизованные россияне, погибшие в Украине, попадут в рай.

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