РПЦ помогает Кремлю расселять в России депортированных украинцев — СМИ

Российская православная церковь (РПЦ) играет немаловажную роль в депортации украинцев в Россию.

РПЦ расселяет депортированных по своим приютам и монастырям, помогая властям страны-агрессорки.

Об этом говорится в расследовании проекта " Следствие.Инфо".

По информации журналистов, Министерство чрезвычайных ситуаций России передает Церкви информацию о депортированных, а они централизованно расселяют украинцев.

"МЧС РФ ежедневно информирует церковников об изменениях на оккупированных территориях и, что еще интереснее, о количестве принудительно вывезенных украинцев — маршрутах и времени доставки людей из Украины в Россию", — говорится в расследовании.

В последнем письме от 30 марта, которым располагает "Следством.Инфо", сообщается, что за все время депортации в Россию прибыли почти 490 тысяч человек, среди которых 100 тысяч — дети. Такое же количество насильственно вывезенных в Россию украинцев недавно указывала украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Жительница Рубежного Юлия рассказала о своем 5-дневном пути через Россию в Эстонию и ряд допросов, которые ей пришлось пройти на территории РФ.

"Самым страшным и неприятным было общение с российскими МЧС-никами. Они обливали грязью и Украину, и нашего президента. Они перефотографировали все наши документы", — рассказывает она.

Те же украинцы, которые не смогли или не захотели уехать из России после депортации, попадают в руки церковников. Силовики передают украинцев в монастыри и церкви.

Слідство.Інфо

Журналисты узнали, что практически в каждом регионе РФ, куда привозят украинцев, местные епархии занимаются вопросами переселенцев. Представители РПЦ приносят им еду и проводят "духовные беседы".

"Что происходит с людьми в этих приютах и монастырях — неизвестно. Если РПЦ регулярно публикует пресс-релизы о посещении государственных пансионатов с украинцами, то пребывание украинцев на территории РПЦ не афишируют", — пишет "Следство.Инфо".

Российские церковники даже установили камеры наблюдения за депортированными украинцами. Так, в переписке Синодального отдела благотворительности есть письмо о необходимости установления камер наблюдения в местах пребывания переселенных украинцев. Объясняется это решение по вопросам безопасности.