РПЦ захватывает Европу: в чем подозревают русскую церковь в Швеции

РПЦ / © Официальный сайт Московского патриархата РПЦ

Реклама

На окраине шведского города Вестерос, в лесистой зоне вблизи бывшей военной базы и действующего гражданского аэропорта Стокгольм-Вестерос (VST), расположена деревянная православная церковь с высоким куполом. Она принадлежит Российской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщило издание FRANCE 24.

Церковь построили в начале 2020-х годов, хотя разрешение на ее строительство было выдано еще в 2017-м. Во время строительства допустили отклонения от утвержденных параметров: в частности, высота шпиля составила 22 метра вместо разрешенных 10. Объект также расположен всего в 300 метрах от аэропорта — третьей по длине взлетно-посадочной полосы в стране — и недалеко от стратегической автомагистрали E18.

Реклама

Шведская служба безопасности SAPO в 2023 году официально заявила, что церкви Московского патриархата могут использоваться как платформа для сбора разведывательной информации, продвижения пророссийских нарративов и гибридной активности. В ведомстве отметили, что приходы получали финансирование из российского бюджета и поддерживали контакты с разведслужбами РФ.

Священник храма, 68-летний Павел Макаренко, с 1990-х годов живет в Швеции. В начале 2020-х его компанию признали виновной в мошенничестве — суд назначил условное наказание, 160 часов общественных работ и трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность. Впоследствии Макаренко наградила медалью Служба внешней разведки России. Фото награды обнародовано на сайте организации, связанной с патриархом Кириллом.

По данным FRANCE 24, финансирование строительства храма поступало из Фонда поддержки христианской культуры и наследия — организации, связанной с государственной корпорацией «Росатом». Общая стоимость проекта составила 35 миллионов шведских крон (примерно 3,2 млн евро).

После публикации отчета SAPO правительство Швеции прекратило финансирование всех общин, связанных с Московским патриархатом. Муниципалитет Вестероса рассматривает возможность экспроприации земельного участка, где расположена церковь, из соображений национальной безопасности.

Реклама

Это не единственный такой случай. В 2019 году другая община — старейшая русская православная церковь в Швеции — подверглась попытке захвата со стороны представителей РПЦ. В приход массово поступали заявки на членство, чтобы сменить руководство на лояльное к Москве. Настоятель, отец Ангел, остановил эти действия. После этого его община перешла под юрисдикцию Болгарского патриархата.

А в часовне Святого Зигфрида в пригороде Стокгольма после завершения аренды община РПЦ не освободила помещение, сменила замки и создала параллельное руководство. Конфликт длился несколько лет и завершился только после решения суда в пользу предыдущих владельцев. Пастор Каре Стриндберг назвал это «открытым похищением» и подчеркнул, что церковь была выбрана неслучайно: ее шпиль открывает панорамный вид на Стокгольм и расположена рядом с важным мостом и водохранилищем.

В SAPO считают, что такие места, которые размещены вблизи объектов критической инфраструктуры, целенаправленно выбираются Московским патриархатом. В 2023 году Болгария депортировала священника РПЦ из-за подозрений в шпионаже, а ФБР в США публично предупредило о возможном использовании церквей РФ для вербовки агентов.

Также мы писали, что Кремль использует монахинь в отдаленном монастыре в Балтийском регионе для распространения пророссийской пропаганды в рамках своей гибридной войны против Европы.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства главы УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия

В то же время в Черкассах суд освободил из-под ареста скандального митрополита УПЦ МП Феодосия, в епархии которого нашли пророссийскую пропагандистскую литературу.