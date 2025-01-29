Рубио дал разрешение на продление "жизненно необходимой гуманитарной помощи"

Госсекретарь Марко Рубио разрешил продолжение "жизненно необходимой гуманитарной помощи" после того, как администрация Дональда Трампа приостановила большинство программ иностранной помощи.

Об этом сообщило издание CNN.

Эта директива вызвала серьезные последствия, остановив важные программы, такие как глобальное здравоохранение, экстренное убежище и борьба с торговлей людьми.

"Беспрецедентный" масштаб директивы заставил организации по оказанию помощи столкнуться, пытаясь получить четкие ответы от правительства США, сообщили CNN более полудюжины гуманитарных чиновников", — говорится в статье.

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В пятницу в телеграмме сенатора Марка Рубио было объявлено о замораживании иностранной помощи, что включает приостановку текущих проектов, приостановление финансирования и остановку будущих усилий. Единственные исключения - экстренная продовольственная помощь и военное финансирование для Израиля и Египта.

Во вторник представитель США, Рубио, объявил исключение для "гуманитарной помощи, спасающей жизни", к которой относятся основные лекарства, медицинские услуги, еда, жилье и пособие на проживание.

"Исполнители существующих программ гуманитарной помощи, спасающих жизнь, должны продолжить или возобновить работу, если она была остановлена", — говорится в сообщении.

Однако, это не распространяется на "деятельность, которая включает аборты, конференции по планированию семьи, гендерные программы, операции трансгендеров или другую помощь, которая не является жизненно необходимой". Кроме того, "помощь мигрантам и беженцам (MRA) может быть использована только для поддержки деятельности", а также "для репатриации граждан третьих стран в страну их происхождения или безопасную третью страну". Исключения могут быть предоставлены через Государственный департамент.

Во вторник вечером некоторые представители гуманитарных организаций заявили, что до сих пор не получили официальную информацию об исключениях по замораживанию помощи.

Государственный департамент пока не подтвердил предоставление дополнительных исключений. Это замораживание имеет серьезные последствия, поскольку уже через четыре дня гуманитарные организации предупреждают, что тысячи людей могут погибнуть, если прекращение помощи продлится еще две недели.

Напомним, федеральный суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи.

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