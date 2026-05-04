Рубио едет в Италию и Ватикан на фоне напряжения между Трампом, Мелони и Папой.

Марк Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио планирует визит в Италию и Ватикан 7–8 мая на фоне обострения в отношениях между Дональдом Трампом, Джорджиа Мелони и Папой Римским Львом XIV.

Как сообщает Politico , в Риме эту поездку воспринимают как попытку администрации США наладить диалог после резких заявлений Трампа в адрес Папы и итальянского премьера.

Ожидается, что Рубио проведет переговоры с главой МИД Италии Антонио Таяни, министром обороны Гвидо Крозетто, а также государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролин.

В то же время не подтверждено, состоятся ли личные встречи госсекретаря США с Мелони и Папой.

Конфликт Трампа и Мэлони — что известно

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони возник публичный конфликт после ее заявлений в поддержку Папы Римского Льва XIV.

Итальянский премьер раскритиковала высказывания Трампа по поводу понтифика, назвав их неприемлемыми.

В ответ американский президент упрекнул Мэлони в отказе поддерживать военные действия США против Ирана.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию понтифика по поводу войны с Ираном. По его словам, Папа «плохо влияет на внешнюю политику».

