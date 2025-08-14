Рубио назвал главные темы вероятных переговоров между Украиной и РФ

Марк Рубио / © Associated Press

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры по прекращению войны в Украине должны включать в себя обсуждение гарантий безопасности для страны и урегулирование территориальных споров.

Об этом сообщает The Guardian.

Заявление Рубио прозвучало в преддверии саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он отметил, что для достижения мира необходимо говорить о «территориальных спорах, претензиях и о том, за что они воюют».

Комментируя возможное прекращение огня, госсекретарь выразил осторожный оптимизм, добавив, что результаты будут известны после переговоров.

Напомним, ранее Марко Рубио заявлял, что встреча президента США Дональда Трампа с диктатором-президентом России Владимиром Путиным на Аляске — это, прежде всего, встреча для выяснения позиций.