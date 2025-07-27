Рубио назвал страну, без которой Россия не смогла бы вести войну

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия без скрытой поддержки Китая не смогла бы продолжать войну против Украины. Помощь Пекину происходит, в частности, через закупку российской нефти.

Об этом он говорил в эфире Fox News.

«Китай предоставляет России столько помощи, сколько может себе позволить, чтобы не быть разоблаченным. Европейцы уже это поняли. Путин не смог бы продолжать эту войну без поддержки Китая, особенно без закупки российской нефти», — сообщил госсекретарь.

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Рубио считает, что Китай заинтересован в длительной российско-украинской войне, поскольку это отвлекает США и мешает им сосредоточиться на других регионах мира, которые представляют интерес для КНР.

В то же время, глава Госдепа подчеркнул, что Соединенным Штатам нужно искать возможности сотрудничества с Китаем.

«Соединенные Штаты и Китай — это две самые мощные и важные страны в мире, поэтому мы должны иметь отношения. Мы должны иметь возможность говорить с ними. И, если возможно, находить сферы для сотрудничества», — добавил он.

Напомним, ранее на заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в содействии российской военной агрессии против Украины. Временный поверенный в делах США в ООН Дороти Ши заявила, что Пекин должен прекратить помощь Москве, в частности поставки товаров двойного назначения.

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