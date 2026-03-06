Марко Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил министрам иностранных дел арабских стран, что война против Ирана, как ожидается, продлится еще несколько недель.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на лиц, непосредственно знакомых с переговорами, которые состоялись в четверг, 5 марта.

Глава Госдепа также сказал министрам, что военная операция США в Иране не ставит цель изменить режим. В то же время он четко дал понять, что Вашингтон хочет, чтобы страной руководили другие люди, сообщили источники.

Рубио добавил, что сейчас диалог США с иранским режимом отсутствует, и что любые переговоры сейчас подорвут текущие военные цели.

По его словам, военное внимание США сейчас сосредоточено на ракетных установках, арсеналах и заводах Ирана.

Война США против Ирана: заявления Трампа о продолжительности и целях

Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 5 марта, заявил, что США не будут заключать с Ираном никакого соглашения и намерены принять только его безоговорочную капитуляцию.

Ранее американский президент выразил желание лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи. Он признал, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, является наиболее вероятным преемником, но в то же время четко дал понять, что считает такой результат неприемлемым.

По словам Трампа, США хотят видеть во главе Ирана человека, способного принести «гармонию и мир», иначе через несколько лет конфликт может возобновиться.

На следующий день после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана Дональд Трамп заявлял, что военная операция против Ирана может длиться ориентировочно четыре недели.

Впоследствии президент США заявил, что ход войны против Ирана превосходит ожидания Вашингтона.