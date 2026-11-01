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Рубио не верит в быстрый мир: что он сказал о будущем Украины в НАТО
Марко Рубио усомнился в возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией путем переговоров. Также он высказал позицию относительно перспектив вступления Украины в НАТО.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в возможности достижения мирного соглашения по Украине путем переговоров. В то же время Рубио высказался о вступлении Украины в НАТО.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Рубио высказался по поводу вступления Украины в НАТО: что заявил
По словам европейских источников, Рубио в частных разговорах с западными коллегами поделился скепсисом по поводу вероятности подписания мирного договора в ближайшие месяцы. Все это произошло во время двухдневной встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Атланте, которая завершилась 31 октября.
«Я не знаю, возможен ли мир путем переговоров в Украине. Это именно то, что мы пытаемся узнать. Я не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы находимся на пороге урегулирования путем переговоров», — сказал Рубио.
По информации западных чиновников, в частных разговорах Рубио затронул и тему потенциального членства Украины в НАТО, назвав его нереалистичным в краткосрочной перспективе и неприемлемым для Путина.
Кроме того, он предостерег, что даже полный захват Донбасса не остановит территориальные амбиции Кремля.
Это «не уймет российских аппетитов», — привели слова госсекретаря европейские источники.
Другие заявления Рубио и как прошел саммит
Европейские чиновники на условиях анонимности сообщили, что американский дипломат кулуарно выразил сомнения по поводу приезда Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.
«Я даже не знаю, приедет ли президент Путин в Майами. Они этого не объявляли и не подтверждали», — сказал госсекретарь.
Хотя публично Рубио выражал мало оптимизма по поводу комплексного мирного соглашения, он очертил более локальную дипломатическую цель, где Вашингтон рассчитывает на результат: прекращение огня в акватории Черного моря.
Во время встречи в Атланте европейские представители давили на Москву с требованием прекратить атаки на судоходство в этом стратегическом регионе.
Саммит в Атланте оголил глубокий раскол между Москвой и европейскими правительствами. Присутствие Лаврова привело к тому, что несколько делегаций отказались участвовать в традиционном совместном фотографировании чиновников G20, из-за чего процедуру вообще отменили.
Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас обвинила Лаврова в распространении дезинформации во время заседаний. Она заявила журналистам, что Россия не показывает готовности к мирным переговорам, о чем свидетельствует интенсивность ежедневных ударов по территории Украины.
Лавров, в свою очередь, раскритиковал позицию Европы, назвав ее «напыщенным бойкотом», и похвалил администрацию Трампа за готовность к диалогу с Москвой.
Двухдневная встреча министров завершилась без принятия итогового совместного коммюнике. Из-за споров вокруг вопросов Украины, Ближнего Востока, торговли и морской безопасности ведущие экономики мира не смогли прийти к согласию.
НАТО: последние новости
Напомним, Кремль снова озвучил требование сократить присутствие НАТО в Европе до границ 1997 года и продолжает пытаться отстранить европейских лидеров от мирных переговоров о завершении войны в Украине.
В отчете Института изучения войны отмечается, что Москва пытается сделать основными участниками переговоров только РФ и США, ограничивая суверенное право европейских государств самостоятельно выбирать военно-политические союзы.
В то же время риторика Кремля по привлечению Европы остается противоречивой. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвиняет Европу в стремлении «втиснуться» в переговоры, в то время как помощник Путина Юрий Ушаков отрицает участие европейцев в трехсторонних встречах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков предполагает поддержку только тех европейских посредников, которые согласятся на максималистские требования России, что, по оценке аналитиков ISW, фактически означает полную капитуляцию Украины.