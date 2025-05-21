Рубио опозорился в Конгрессе: госсекретарь США не смог ответить на простой вопрос о Путине

Госсекретарь США Марко Рубио / © Reuters

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Госсекретарь США Марко Рубио не смог выжать из себя прямой ответ на вопрос конгрессмена-демократа Билла Китинга, считает ли он кремлевского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Спор между сенатором и госсекретарем США произошел на заседании Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США в среду, 21 мая.

Конгрессмен Китинг заявил, что хочет понять позицию США по отношению к союзникам, и поэтому просит госсекретаря сказать, является ли Россия агрессором в войне против Украины.

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«Да, Россия вторглась в Украину», — согласился Рубио.

Следующий вопрос Китинга был очень простым: является ли Путин военным преступником?

«Вы можете посмотреть на произошедшие случаи и безусловно охарактеризовать их как военные преступления, но наше намерение — прекратить войну», — ответил Рубио.

Но Китинга не устроил такой ответ и он повторил свой вопрос, отметив, что хочет получить ответ «да» или «нет».

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«Мы не сможем закончить войну, если не будем с ним [Путиным — ред.] разговаривать», — снова уклонился от прямого ответа Рубио.

Конгрессмен заметил, что это несложный вопрос, и снова спросил, является ли Путин военным преступником.

«Я пытаюсь ответить на ваш вопрос и говорю, что мы пытаемся закончить войну», — Рубио в третий раз отказался давать прямой ответ на вопрос.

Тогда Китинг обвинил его в уклонении от прямого ответа.

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«Я отвечаю на ваш вопрос. И ответ состоит в том, что военные преступления, несомненно, были совершены. А чтобы определить ответственного за это, будет время и место для этого. А сейчас задача состоит в том, чтобы закончить эту войну», — сказал Марко Рубио, так и не ответив на вопрос Билла Китинга.

Напомним, Рубио заявил, что «США больше не могут решать все мировые проблемы» и должны держать в приоритете национальные интересы. В то же время, он добавил, что США не изолируются от мира, хотя и сокращают финансирование дипломатических программ и внешней помощи.