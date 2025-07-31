Рубио оценил шансы России в "неядерной" войне и унизил Медведева

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио считает нереальным прямой военный конфликт с Россией, которым недавно пригрозил Вашингтону заместитель российского Совета безопасности и экс-президент Дмитрий Медведев. Заявления российского чиновника не самого высокого ранга он считает не более, чем провокацией.

Об этом глава Госдепа сказал в интервью Fox News

По его словам, войну между США и Россией «невозможно себе представить», поскольку речь идет о двух крупнейших ядерных армиях в мире. Поэтому такой конфликт несет в себе слишком большой риск для всего мира.

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Однако, по мнению Рубио, в войне неядерными средствами Россия не имеет никаких шансов победить не только США, но и некоторые страны Европы.

«Россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно. Они имеют трудности с Украиной, которая сейчас является крупнейшей армией в Европе, но на момент вторжения не была. Я думаю, что им было бы трудно. На обычном фронте очень», — подчеркнул госсекретарь.

Марко Рубио считает, что не стоит воспринимать всерьез угрозы чиновника такого ранга, которым теперь является Дмитрий Медведев.

«Он, по сути, не является релевантным игроком в российской политике. Он не принимает решений. Его нет ни на одной из встреч или разговоров, которые мы когда-либо имели… Я не уверен, что он выступает от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, кто-то на официальной должности в России, кто говорит вещи, которые являются провокационными», — сказал он.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы Медведева относительно возможной войны с Вашингтоном посоветовал «неудачливому российскому политику» следить за своими словами.