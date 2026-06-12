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Рубио поздравил россиян с "днем России": что заявил о войне в Украине
Госсекретарь США поздравил россиян с «днем России» и отметил важность мира в Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского правительства обратился к гражданам по случаю дня России.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Примечательно, что в официальном поздравлении Рубио адресовал слова непосредственно русскому народу, минуя упоминания о высшем руководстве страны-агрессоры. В США подчеркнули: мир в Украине является главным условием для того, чтобы отношения с Россией стали нормальными.
«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю русский народ с днем России. Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны», — отметил Марко Рубио.
Глава Госдепа выразил надежду, что прекращение боевых действий позволит изменить геополитический курс.
«Мы надеемся, что крепкий мир откроет путь к более преуспевающему будущему для российского народа и к более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», — резюмировал государственный секретарь США.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время появятся новости о 400 млн долларов помощи Украине, ранее одобренных Конгрессом США, но выплаты которых задерживаются из-за процедур в Пентагоне.