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Рубио призвал к энергетическому перемирию между Украиной и РФ после атак на американские грузы
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поднимет вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и РФ.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Нью-Йорке обсудит возможность перемирия по энергетической инфраструктуре в войне с Россией.
Как пишет Reuters, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы считаем, что это была бы отличная идея — перемирие относительно энергетической инфраструктуры, при котором украинская инфраструктура не станет мишенью, а российские энергоносители также не станут мишенью. Это идеальный результат», — сказал Рубио в эфире Fox News.
Госсекретарь также отметил, что беспокойство вызывают атаки, которые «вероятно, ненамеренно» подверглись связанным с США судам и американским поставкам нефти.
«Так что это вопрос, который нужно решить. Мы не можем допустить, чтобы это случалось», — сказал он.
Ранее издание The Guardian сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. Встреча президентов ожидается во вторник, 22 сентября, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.