Рубио призвал к энергетическому перемирию между Украиной и РФ после атак на американские грузы

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Нью-Йорке обсудит возможность перемирия по энергетической инфраструктуре в войне с Россией.

Как пишет Reuters, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Реклама

«Мы считаем, что это была бы отличная идея — перемирие относительно энергетической инфраструктуры, при котором украинская инфраструктура не станет мишенью, а российские энергоносители также не станут мишенью. Это идеальный результат», — сказал Рубио в эфире Fox News.

Реклама

Госсекретарь также отметил, что беспокойство вызывают атаки, которые «вероятно, ненамеренно» подверглись связанным с США судам и американским поставкам нефти.

«Так что это вопрос, который нужно решить. Мы не можем допустить, чтобы это случалось», — сказал он.

Ранее издание The Guardian сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. Встреча президентов ожидается во вторник, 22 сентября, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Новости партнеров