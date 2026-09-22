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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Рубио призвал к энергетическому перемирию между Украиной и РФ после атак на американские грузы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским поднимет вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и РФ.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Нью-Йорке обсудит возможность перемирия по энергетической инфраструктуре в войне с Россией.

Как пишет Reuters, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы считаем, что это была бы отличная идея — перемирие относительно энергетической инфраструктуры, при котором украинская инфраструктура не станет мишенью, а российские энергоносители также не станут мишенью. Это идеальный результат», — сказал Рубио в эфире Fox News.

Госсекретарь также отметил, что беспокойство вызывают атаки, которые «вероятно, ненамеренно» подверглись связанным с США судам и американским поставкам нефти.

«Так что это вопрос, который нужно решить. Мы не можем допустить, чтобы это случалось», — сказал он.

Ранее издание The Guardian сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. Встреча президентов ожидается во вторник, 22 сентября, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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