Рубио публично поспорил с руководителями МИД G7 по поводу войн в Украине и Иране

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Во время саммита министров иностранных дел G7 во Франции госсекретарь США Марко Рубио вступил в открытую полемику с партнерами по стратегиям в Украине и Иране. Американский дипломат выразил недовольство позицией союзников, отметив, что в критические моменты Вашингтон так и не дождался от них конструктивной поддержки в ответ на свои запросы.

Об этом пишет Bloomberg.

«У Соединенных Штатов постоянно просят о помощи в войне (РФ против Украины — ред.). Но когда США сами нуждались в помощи, они не получили положительных ответов», — заявил Рубио.

Реклама

Глава амеркианского госдепа имел в виду призыв Дональда Трампа о разблокировании Ормузского пролива. Так, европейские правительства объявили готовность приобщиться к этим усилиям, но при условии прекращения боевых действий.

Также американские базы в Европе играли ключевую роль в военных действиях, а некоторые европейские базы оказывали логистическую поддержку.

«Должен сказать, это раздражает», — сказал глава МИД Германии Иоганн Вадефуль перед встречей с Рубио в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Он объяснил, что Берлин не получил четких запросов от Вашингтона.

Реклама

«Сейчас юридические требования к нам по такой операции не выполняются. И нет конкретной просьбы к нам принять меры в настоящее время», — подчеркнул министр.

В то же время представитель французского МИД Паскаль Конфавре акцентировал, что планирование защиты Ормузского пролива продолжается, но состоится по окончании бомбардировок.

«Мы готовим такую миссию со всеми желающими партнерами. Но мы четко дали понять, что эта война не наша война, и мы не хотим ввязываться в нее», — заявил он.

В то же время в Х Рубио написал, что на встрече G7 он «опять заявил, что президент Трамп стремится как можно быстрее достичь прекращения огня и урегулирования российско-украинской войны путем переговоров».

Реклама

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио вслед за своим боссом Дональдом Трампом «открестился» от войны в Украине, заявив, это не дело Америки. Об этом Рубио сказал в разговоре с журналистами. Госсекретарь пояснил, что заявление Трампа о том, что война в Украине не касается США, было упреком союзников, которые отказываются помогать Штатам в войне на Ближнем Востоке.