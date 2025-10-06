- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 2 мин
Рубио рассказал, кто должен стать преемником Трампа на посту президента США
Следующие выборы президента США запланированы на 2028 год.
Госсекретарь США Марк Рубио озвучил, кто, по его мнению, может стать следующим кандидатом на пост президента от Республиканской партии.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
В ходе разговора журналистка отметила, что, по словам ряда источников, президент США Дональд Трамп рассматривает Рубио как возможного преемника движения MAGA (Make America Great Again). В этой связи политику задали вопрос, готов ли он баллотироваться в 2028 году, если об этом попросит Трамп.
«Я считаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент Джей Ди Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями», — сказал Рубио.
Он подчеркнул, что у них слаженная команда, работающая на президента.
Также Рубио отреагировал на слова ведущей, заявившей, что политик имеет глубокие знания не только во внешней, но и во внутренней политике.
«Давайте проясним это, хорошо? Работа президента и моя — это то, что люди иногда путают. Наша задача — реализовать программу президента. Можем ли мы давать советы? Да. Можем ли предлагать идеи? Да. Но в конечном итоге он, человек, избранный американцами», — резюмировал госсекретарь.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Нью-Йорке.
Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение президента Дональда Трампа в отношении России не безгранично, и у него есть реальные варианты введения дополнительных экономических санкций, если это будет необходимо для прекращения эскалации конфликта.