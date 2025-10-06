Рубио рассказал, кто должен стать преемником Трампа на посту президента США

Марк Рубио и Джей Ди Вэнс / © Reuters

Госсекретарь США Марк Рубио озвучил, кто, по его мнению, может стать следующим кандидатом на пост президента от Республиканской партии.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

В ходе разговора журналистка отметила, что, по словам ряда источников, президент США Дональд Трамп рассматривает Рубио как возможного преемника движения MAGA (Make America Great Again). В этой связи политику задали вопрос, готов ли он баллотироваться в 2028 году, если об этом попросит Трамп.

«Я считаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент Джей Ди Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что у них слаженная команда, работающая на президента.

Также Рубио отреагировал на слова ведущей, заявившей, что политик имеет глубокие знания не только во внешней, но и во внутренней политике.

«Давайте проясним это, хорошо? Работа президента и моя — это то, что люди иногда путают. Наша задача — реализовать программу президента. Можем ли мы давать советы? Да. Можем ли предлагать идеи? Да. Но в конечном итоге он, человек, избранный американцами», — резюмировал госсекретарь.

