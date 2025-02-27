Рубио рассказал о первых переговорах с Россией: какое условие поставили США

Соединенные Штаты до сих пор не знают, серьезны ли россияне в своих намерениях завершить войну в Украине.

В ходе состоявшихся в Саудовской Аравии 18 февраля первых переговоров американской и российской делегаций Соединенные Штаты поставили твердое условие РФ для возобновления сотрудничества между странами. Этим требованием было прекращение войны в Украине.

Об этом сообщил один из участников этих переговоров, государственный секретарь США Марк Рубио в эфире Fox News.

“Мы были очень четки с россиянами... мы не сидели над картой и не рисовали линии. Мы сказали: мы не можем сотрудничать с вами экономически, в других вещах... Этого не произойдет, пока война не закончится. Это была наша позиция", – рассказал он.

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По словам госсекретаря, США до сих пор не знают, серьезны ли россияне в своих намерениях завершить войну в Украине.

“Если они [то есть россияне] будут настаивать на нереалистических вещах, тогда мы будем понимать, что они не по-настоящему [хотят завершение войны]. Но мы должны протестировать эти позиции", – сказал Рубио.

При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "не будет вовлечен в плохое соглашение с бесконечными переговорами" и действительно хочет быть "миротворцем".

Напомним, представители России и США встретились 27 февраля в Стамбуле и проводят переговоры по проблемам работы посольств.

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