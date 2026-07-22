Рубио сделал громкое заявление о России: почему США до сих пор говорят с Кремлем

Марко Рубио об отношениях США и России / © Associated Press

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Соединенные Штаты сознательно сохраняют официальные дипломатические контакты с Россией, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину и отсутствие значительного прогресса в переговорах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает DRM News.

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Глава Госдепартамента США подчеркнул, что полное сворачивание диалога между Вашингтоном и Москвой создало бы серьезные риски, в частности, из-за статуса обоих наибольших ядерных государств мира.

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«Мы и Россия являются двумя крупнейшими ядерными странами на планете», — сказал Рубио.

По словам американского чиновника, прямые связи с Кремлем остаются необходимым элементом международной безопасности, а отказ от них был бы безответственным шагом.

«Было бы опрометчиво и безответственно, если бы мы не говорили. У нас должны быть отношения с российским правительством», — добавил Марко Рубио.

Параллельно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал встречу с Марко Рубио на 23 июля. В ходе переговоров российская сторона намерена обсудить недавние заявления Дональда Трампа по поводу сроков завершения войны. Лавров также отметил, что Москва до сих пор ожидает от Вашингтона реакции на предложения, озвученные ранее во время встречи на Аляске.

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Напомним, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил предстоящую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля в Маниле в рамках мер АСЕАН.

Стороны намерены обсудить пути достижения мира в Украине и вопросы двусторонних отношений. Рубио отметил, что США стремятся играть конструктивную роль в прекращении войны, которая усложняет диалог с РФ на другие темы, а также отметил важность контакта между двумя крупнейшими ядерными государствами.

Со своей стороны Лавров заявил о намерении поинтересоваться позицией Рубио относительно заявлений президента США Дональда Трампа о возможности быстрого урегулирования войны. Глава МИД РФ добавил, что Кремль исходит из того, что Белый дом пока не отказался от своих предложений, ранее озвученных на Аляске.

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