Рубио сделал неожиданное заявление по отношению к Путину: что он сказал

США могут сотрудничать с партнерами даже при разногласиях, если это необходимо для решения важных международных вопросов.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, доверяет ли он Владимиру Путину.

Об этом сообщает The Telegraf.

"Это неважный вопрос, поскольку речь идет не о доверии, а о действиях – о том, что вы делаете", – ответил он.

Политик подчеркнул, что мир невозможно добиться только словами – необходимы конкретные действия со стороны всех сторон конфликта.

"Вы не можете просто сказать, что хотите мира. Вы должны делать мир, и это справедливо для любой войны", – заявил он.

Также Рубио объяснил, что внешняя политика отличается от внутренней, поскольку часто приходится работать даже с недружественными странами.

"Иногда вам придется находить общий язык с государствами, которые не соглашаются с вами по большинству вопросов", – объяснил госсекретарь.

Напомним, Рубио прокомментировал встречу специального посланника Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Москве.

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