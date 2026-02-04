Рубио сделал заявление о самых сложных пунктах мирного соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Самые сложные пункты возможного мирного соглашения между Россией и Украиной остаются нерешенными.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби, передает Sky News.

По его словам, ключевым результатом переговорных усилий США за последний год стало «сокращение контрольного списка открытых вопросов», которые мешают достижению мирного соглашения.

«Если сравнить контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, что остался сейчас, он значительно сократился. Это хорошая новость», — заявил Рубио.

При этом он добавил, что «плохая новость заключается в том, что те вопросы, которые остаются, являются самыми тяжелыми, а война тем временем продолжается».

Марко Рубио отметил, что реальный прогресс в переговорах может длительное время оставаться непубличным из-за чувствительности процесса. Однако он заверил, что США продолжают инвестировать значительные ресурсы в попытки достичь прорыва.

Госсекретарь США отметил, что в переговорах в Абу-Даби принимают участие военно-технические команды Украины и России, а также американские чиновники и эксперты.

Напомним, в среду, 4 февраля, завершился первый день нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Переговоры возобновятся утром в четверг.