Рубио сделал заявление о санкциях против России после переговоров Уиткоффа

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что уже общался со специальным посланником Стивом Уиткоффом, который возвращается из поездки в Москву. Объявление относительно применения санкций против России он пообещал сделать позже в среду, 6 августа.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам госсекретаря, по поводу предполагаемого введения санкций будут проведены дополнительные обсуждения в течение дня.

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«Мы скажем больше об этом позже сегодня», — сказал Рубио.

При этом он добавил, что в скором времени будут «некоторые объявления».

«Возможно, положительные, возможно, нет», — загадочно заметил он.

Напомним, в среду, 6 августа, специальный представитель президента США Дональда Трампа в неофициальной дипломатической миссии Стив Уиткофф прибыл в Москву, где его встретил Кирилл Дмитриев, представитель президента РФ Владимира Путина.

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Визит Уиткоффа состоялся за несколько дней до завершения ультиматума президента Трампа: если до пятницы, 8 августа, Россия не согласится на прекращение огня в Украине, США введут новые санкции, включая повышение пошлин на энергоносители для стран, закупающих российскую нефть — прежде всего Индии и Китая.

Комментируя переговоры Путина и Уиткоффа, близкий соратник российского диктатора Кирилл Дмитриев, играющий ключевую роль в неофициальных контактах с командой Трампа, подчеркнул, что «диалог победит», намекая на возможное взаимопонимание Москвы и Вашингтона.