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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Рубио сделал заявление о "сделке Трампа и Путина" на Аляске: что произошло на самом деле

Американская администрация готова выступать в качестве посредника в попытках положить конец войне, однако никаких договоренностей с Россией достигнуто не было.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг наличие каких-либо договоренностей между американским президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске в августе прошлого года.

Об этом глава Госдепа заявил в ходе беседы с журналистами в четверг, 25 июня, сообщает Clash Report.

По словам Рубио, американская администрация по-прежнему готова выступать в качестве посредника в попытках положить конец войне, которую Россия ведет против Украины.

«Это изнурительно для Европы, но особенно — для Украины, и все в большей степени для России. Поэтому мы готовы сделать шаг навстречу и сыграть конструктивную роль, если нам будет отведена такая роль в деле объединения сторон и прекращения этой войны», — заявил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что встреча Трампа и Путина на Аляске не привела к каким-либо договоренностям.

«Именно это президент пытается сделать уже полтора года, но на Аляске не было никакого соглашения. На Аляске прозвучало предложение, но оно никогда не было соглашением», — подчеркнул Рубио.

Напомним, аналитики ISW в недавнем отчете отметили, что переговорная позиция Кремля основана на максималистских требованиях России. Российские чиновники в очередной раз упоминают о «договоренностях», которые якобы были достигнуты во время саммита президентов США и России на Аляске в августе 2025 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
384
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