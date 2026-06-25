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Рубио сделал заявление о "сделке Трампа и Путина" на Аляске: что произошло на самом деле
Американская администрация готова выступать в качестве посредника в попытках положить конец войне, однако никаких договоренностей с Россией достигнуто не было.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг наличие каких-либо договоренностей между американским президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске в августе прошлого года.
Об этом глава Госдепа заявил в ходе беседы с журналистами в четверг, 25 июня, сообщает Clash Report.
По словам Рубио, американская администрация по-прежнему готова выступать в качестве посредника в попытках положить конец войне, которую Россия ведет против Украины.
«Это изнурительно для Европы, но особенно — для Украины, и все в большей степени для России. Поэтому мы готовы сделать шаг навстречу и сыграть конструктивную роль, если нам будет отведена такая роль в деле объединения сторон и прекращения этой войны», — заявил он.
В то же время госсекретарь подчеркнул, что встреча Трампа и Путина на Аляске не привела к каким-либо договоренностям.
«Именно это президент пытается сделать уже полтора года, но на Аляске не было никакого соглашения. На Аляске прозвучало предложение, но оно никогда не было соглашением», — подчеркнул Рубио.
Напомним, аналитики ISW в недавнем отчете отметили, что переговорная позиция Кремля основана на максималистских требованиях России. Российские чиновники в очередной раз упоминают о «договоренностях», которые якобы были достигнуты во время саммита президентов США и России на Аляске в августе 2025 года.