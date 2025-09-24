ТСН в социальных сетях

Рубио встретился с Лавровым в Нью-Йорке: первые подробности

Госсекретарь США и глава российского МИД говорили за закрытыми дверями.

Вера Хмельницкая
Встреча Лаврова и Рубио за закрытыми дверями длилась час / © Associated Press

Госсекретарь США Марк Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Нью-Йорке 24 сентября.

Уведомление об этом появилось на официальном вебсайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Встреча Лаврова и Рубио за закрытыми дверями длилась час.

Как говорится в заявлении первого заместителя пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготта, во время встречи Марко Рубио с Лавровым государственный секретарь повторил призыв президента США Дональда Трампа прекратить убийства и отметил необходимость того, чтобы Москва предприняла существенные шаги для долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о готовности государства-агрессорки искать компромисс по завершению войны в Украине. В то же время представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал гарантии безопасности, которые хочет получить для себя Кремль.

Между тем, политике США в отношении Украины произошли существенные изменения. Президент США Дональд Трамп предположил, что Украина может вернуть все оккупированные территории, что противоречит его предыдущей позиции, когда он заявлял, что Украине следует уступить землю.

