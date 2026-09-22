Рубио заявил, что война в Украине закончится не военной победой

Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время договоренности о завершении войны в Украине нет. В то же время, по его словам, достижение такого соглашения отвечает интересам обеих сторон.

Об этом говорилось в эфире WAMBC Radio.

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«На данный момент у нас нет соглашения. Но она имеет полный смысл. Эта война не выгодна ни одной из сторон. Очевидно, что она невыгодна Украине, и она ужасна для России», — сказал Рубио.

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Глава Госдепартамента США отметил, что завершение войны, по его мнению, состоится не из-за «какой-то сокрушительной военной победы одной из сторон над другой», а в результате достижения договоренностей.

Рубио также отметил важность скорейшего завершения конфликта. По его словам, чем раньше будет достигнуто соглашение, тем меньше людей погибнет и тем меньше будут масштабы разрушений.

«И именно в этом мы готовы сыграть свою роль. Мы продолжаем поддерживать контакты с обеими сторонами. Сегодня он (Дональд Трамп — ред.) поговорит с Зеленским. У нас есть команда — Стив и Джаред ездили в Москву, а потом в Киев несколько недель назад и разговаривали с ними. Мы продолжим поддерживать контакты и всегда искать возможность или шанс что-то изменить и положить конец всему этому», — добавил Рубио.

Напомним, удары Украины по российским НПЗ и топливным объектам существенно повредили России, однако привели к ощутимому удорожанию дизельного топлива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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