Рубио заявил о "тупике" в переговорах по Украине: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле утверждают, что выступают за «комплексное урегулирование конфликта» с Украиной, однако пока не видят перспектив дипломатического решения.

Заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова передают российские СМИ.

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В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной: что сказал Песков

По словам Пескова, российская сторона соглашается с оценкой сенатора Марко Рубио об отсутствии перспектив для дипломатического урегулирования.

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Спикер Путина обвинил Украину в нежелании заключать мир. По его словам, угрозы Владимира Зеленского о 40-дневной операции обернулись против самой Украины, а последствия этого испытывают жители городов и отечественная промышленность.

«Подобные заявления, об этом говорил президент, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на мирные траектории. Это лишнее подтверждение этому», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что 8 октября может состояться телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Однако детали и повестку запланированных переговоров в российской администрации заранее раскрывать отказались.

Мирные переговоры по войне в Украине — последние новости

Напомним, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, война в Украине зашла в тупик, а шансов закончить ее переговорами сейчас почти нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на слова Госсекретаря США Марко Рубио о том, что в настоящее время условий мирного урегулирования войны в Украине путем переговоров нет.

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