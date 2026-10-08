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Рубио заявил о "тупике" в переговорах по Украине: в Кремле отреагировали
В Кремле заявили об отсутствии перспектив мира с Украиной.
В Кремле утверждают, что выступают за «комплексное урегулирование конфликта» с Украиной, однако пока не видят перспектив дипломатического решения.
Заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова передают российские СМИ.
В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной: что сказал Песков
По словам Пескова, российская сторона соглашается с оценкой сенатора Марко Рубио об отсутствии перспектив для дипломатического урегулирования.
Спикер Путина обвинил Украину в нежелании заключать мир. По его словам, угрозы Владимира Зеленского о 40-дневной операции обернулись против самой Украины, а последствия этого испытывают жители городов и отечественная промышленность.
«Подобные заявления, об этом говорил президент, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на мирные траектории. Это лишнее подтверждение этому», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что 8 октября может состояться телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Однако детали и повестку запланированных переговоров в российской администрации заранее раскрывать отказались.
Мирные переговоры по войне в Украине — последние новости
Напомним, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, война в Украине зашла в тупик, а шансов закончить ее переговорами сейчас почти нет.
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на слова Госсекретаря США Марко Рубио о том, что в настоящее время условий мирного урегулирования войны в Украине путем переговоров нет.