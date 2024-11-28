Рубль рушится: Politico пишет о большом напряжении на военную экономику России

Согласно данным Investing.com, курс рубля упал до 114,75 за дол. Это уровень, которого не было с марта 2022 года.

Рубль упал 27 ноября до самого низкого уровня за последние два года, поскольку сочетание низких цен на нефть, новые санкции против российского бизнеса и рост государственных расходов на военные действия создает еще большее давление на экономику РФ.

Об этом говорится в статье Politico.

Центральный банк России отреагировал на падение рубля, приостановив покупку валюты до конца года. Это ограничит предложение рублей и соответственно поддержит обменный курс. В прошлом году Россия сделала похожий шаг после того, как мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина спровоцировал очередной кризис доверия.

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Такая мера поможет воздержаться от возрастающей проблемы инфляции, заставившей центробанк поднять ключевую процентную ставку до 21%. Официальные данные показывают, что инфляция составляет 8,5%, но частные опросы, такие как опрос компании ROMIR, свидетельствует, что фактический уровень инфляции гораздо выше.

Отмечается, что рубль находился под постоянным давлением все лето, поскольку цена на нефть – важнейший российский экспорт – упала из-за слабого спроса в Китае и Европе и быстро растущего предложения из США, Бразилии и Гайаны. Только на этой неделе цены на нефть Brent упали почти на 4% из-за режима прекращения огня, согласованного Израилем и "Хезболлой".

Давление на рубль усилилось после того, как США ввели новый раунд санкций против "Газпромбанка", которому к тому времени было разрешено обрабатывать платежи за то, что осталось от российского бизнеса по экспорту газа в Европу. Новый пакет также направлен на 50 международных российских банков, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 денежных чиновников.

"Введенные пакеты санкций имеют свои негативные последствия, которые россияне испытывают главным образом в форме высокой инфляции", – сказал рыночный аналитик Conotoxia Гжегож Дроздз.

Согласно данным Investing.com, курс рубля упал до 114,75 за долл. Это уровень, которого не было с марта 2022 года, сразу после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. К концу торгов в Москве рубль возобновился до 113,15 за дол. – это падение более чем на 7% в день.

Авторы статьи обратили внимание, что жесткая монетарная политика центробанка вызвала растущую критику со стороны ведущих промышленников РФ, таких как металлургический барон Олег Дерипаска и Сергей Чемезов – влиятельный глава оборонного конгломерата "Ростех". Организация Чемезова отвечает за изготовление значительной части оборудования, необходимого для ведения войны против Украины.

"Вроде как лекарства вреднее болезни. Нужны серьезные дискуссии на эту тему. Это ситуация, вероятно, беспрецедентная в современной мировой истории, когда ставка центрального банка в 2,5 раза превышает инфляцию, и она все еще не замедляется", — высказался глава "Северстали" Алексей Мордашов на конференции в Санкт-Петербурге 27 ноября.

На последнем заседании центробанк повысил процентные ставки до 21%, а его глава Эльвира Набиуллина пригрозила еще одним повышением на следующем заседании. В текущем году банк повысил свою учетную ставку на 500 базисных пунктов, но не смог остановить потерю рублем почти четверти своей стоимости по отношению к доллару.

Напомним, 27 ноября российский рубль существенно упал и его курс составил 110 руб. за дол. и 115 – за евро. Такое понижение произошло на фоне санкций против российских банков и сокращения экспорта, сообщил ЦПД.

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