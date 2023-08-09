Рубль упал до 100 единиц за доллар и оказался среди худших валют – Bloomberg

Рубль торгуется ниже 97 долларов и продолжает падать из-за оттока валюты из России и санкций международных партнеров Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что рубль в 2023 году ослаб на 23% по отношению к доллару. Поэтому российский рубль оказался в тройке валют с наихудшими показателями среди развивающихся рынков. Соседями российской валюты стали турецкая лира и аргентинское песо.

Почему упал рубль

Также читайте В России рекордный отток капитала с начала полномасштабной войны: детали от Ермака

Рубль уже торговался ниже 97 и приближается к отметке в 100 единиц за доллар. Последний раз эта валюта была на таком уровне в феврале 2022 года – в течение первого месяца полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Авторы статьи объясняют, что рубль упал на фоне увеличения российских государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления граждан размещать свои деньги на зарубежных счетах.

По информации от центробанка РФ, в июне 2023 года крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы – ключевой источник твердой валюты для страны-агрессора после вторжения в Украину – сократились до 6,9 млрд дол. в июле с 16,8 млрд. дол. за тот же период в прошлом году.

Напомним, ранее издание Times писало, что президент РФ Владимир Путин привлекает миллиарды от торговли для финансирования вторжения в Украину благодаря высоким ценам на сырье, слабым западным санкциям и уклонению от этих санкций. Однако диктатору становится все сложнее финансировать эту войну.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Путин обойдет систему SWIFT? Почему цифровой рубль – крах для россиян?"

Читайте также: