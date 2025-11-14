«Шахеды» / © ТСН

Уже к концу 2025 года Россия планирует привлечь около 12 тысяч северокорейских работников к работе на предприятиях отдельной экономической зоны «алабуга» в Татарстане, чтобы те собирали дроны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Именно в „алабуге“ производят дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины. Для обсуждения деталей продаж рабочих рук, в конце октября в министерстве иностранных дел России состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников», — указывается в сообщении в телеграмм-канале.

Импортной рабочей силе россияне обещают платить примерно $2,5 в час работы, а смена для работников будет продолжаться не менее 12 часов.

«Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины», — отметили в ГУР.

Напомним, ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что Россия изменила тактику ударов по Украине.