Рука Кремля в Германии: кто мешает поставке танков "Леопард" в Украину — расследование

Россия сотрудничает с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (AfD) и использует ее активистов для того, чтобы мешать поставке немецкого оружия, в частности, боевых танков "Леопард" в Украину.

Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel, проведший расследование вместе с сообществами Insider и Bellingtcat.

В публикации говорится о натурализованном гражданине Германии Владимире Сергиенко, который является помощником депутата Бундестага от ультраправой партии AfD Ойгена Шмидта. Именно с его помощью российские спецслужбы пытаются остановить или замедлить поставки немецких основных боевых танков "Леопард" в Украину с помощью абсурдных судебных тяжб против немецкого правительства.

Кто такой Сергиенко

52-летний Сергиенко уроженец Львова, но уже 31 год проживает в Германии. В ноябре 2022 года он обрел немецкое гражданство, но в то же время в переписке Сергиенко журналисты нашли копии его внутреннего и загранпаспорта, выданного Россией в начале 2022 года.

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В переписке Сергиенко и его вероятного куратора из российских спецслужб по имени Алексей, к которому получили доступ журналисты-расследователи, используются выражения, типичные для советских органов, курировавших подрывную деятельность за границей.

В частности, собеседники обсуждали "активные меры" — термин, который "Россия использует для скрытых попыток повлиять на политику других стран посредством дезинформации, пропаганды и других нечестных методов еще с советских времен", отмечают журналисты.

Сотрудничество с ультраправыми

По словам журналистов, Сергиенко помогал координировать выступления AfD, лоббировал пророссийские инициативы и помог начать судебный процесс против правительства, направленный на прекращение или замедление поставок немецкого оружия в Украину – все по указанию вероятного офицера российской разведки.

Также в расследовании говорится, что Сергиенко лично перевозил наличные деньги между Москвой и Берлином и направлял электронные переводы в немецкую неправительственную организацию, которая симпатизирует Кремлю, чтобы способствовать его усилиям.

"Это указывает на потрясающую глубину проникновения российских спецслужб в эту партию для продвижения своих интересов, в частности, захватнической войны в Украине", — говорится в статье Spiegel.

О чем судебный иск

В начале июля парламентская фракция AfD подала иск в органы Федерального конституционного суда, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц согласился отправить вооружение в Украину без разрешения Бундестага.

Журналисты отмечают, что ни один закон Германии не требует такого согласия. Однако рассмотрение дела уже проходит в Карлсруэ.

По словам расследователей, именно Владимир Сергиенко выступал посредником между Москвой и немецкими законодателями в ультраправой партии по этому делу.

В то же время парламентская группа AfD в Бундестаге отрицает связь между иском и деятельностью Сергиенко. Они утверждают, что их отдел и юридический представитель Ульрих Восгерау подготовили жалобу, а парламентская группа покрыла расходы. Ойген Шмидт и другие члены парламента, близкие к Сергиенко, как утверждает AfD, не имели никакого отношения к процессу.

Напомним, в декабре прошлого года исследовательская группа Forschungsgruppe Wahlen опубликовала результаты социологического опроса, проведенного по заказу немецкого телеканала ZDF о предоставлении Украине современных боевых танков.

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