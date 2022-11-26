Рука посинела, а лицо опухло: СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Путина (фото)

На встрече с президентом Кубы Путин двигал ногой, что опять же подогрело слухи о том, что, возможно, российский президент страдает болями, связанными с онкологическим заболеванием.

Появление на публике президента РФ Владимира Путина породило новые слухи о состоянии его здоровья.

Об этом пишет The Mirror.

На видеозаписи, опубликованной на сайте Кремля, Путин совместно с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом произносят речи во время открытия памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве.

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На открытии бронзовой статуи кубинского революционера речь шла о "традиционной дружбе" между народами двух стран.

"На записи Путин, очевидно, чувствует себя неловко и держится рукой за стул. Рука российского президента заметно посинела, и он выглядел сморщенным, стоя рядом с представителем руководства Кубы", — пишет издание.

Фото: Associated Press

Как отмечает The Mirror, лицо Путина выглядело отекшим и бледным.

Как и на предыдущих видео, Путин двигал ногой, что опять же подогрело слухи о том, что, возможно, российский президент страдает болью, связанной с онкологическим заболеванием.

Напомним, после встреч и Путина и Шойгу многие обратили внимание на то, как крепко диктатор схватился за край стола. Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким проанализировал видеозапись и вынес свой вердикт.

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