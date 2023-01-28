Руки прочь от Антарктиды: российское исследовательское судно встретили протестами в ЮАР

Экоактивисты заявляют, что корабельные сейсморазведочные работы в Антарктике представляют угрозу морской жизни в этом районе и нарушают международное соглашение 1958 года.

Российское судно, занимавшееся разведкой нефти и природного газа в Антарктике, в субботу, 28 января, пришвартовалось в Кейптауне (ЮАР). Однако зеленые активисты встретили судно протестами и заявили, что его деятельность в регионе нарушает договор о запрете разведки полезных ископаемых.

Об этом сообщает Reuters.

В порту Кейптауна судно "Академик Александр Карпинский" встретили члены экологической группы Extinction Rebellion с плакатами "Руки прочь от Антарктиды".

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Ранее на этой неделе несколько десятков протестующих из Greenpeace и Extinction Rebellion провели демонстрацию в порту, заявив, что корабельные сейсморазведочные работы в Антарктике представляют угрозу морской жизни в этом районе и нарушают международное соглашение 1958 года.

Поправка 1998 года к Договору об Антарктике с участием 55 стран, который подписали как Россия, так и Южная Африка, запрещает разведку и добычу полезных ископаемых в этом регионе.

Росгеология, государственная российская геологоразведочная компания, управляющая судном "Академик Александр Карпинский", заявляет, что с 1970 года проводит исследования в отведенной России части Антарктиды для разведки углеводородов.

По данным сайта Росгеологии, углеводородный потенциал данного участка оценивается примерно в 70 млрд тонн.

Представитель Extinction Rebellion Кэсси Гудман заявила агентству Reuters, что правительство Южной Африки причастно к нанесению ущерба окружающей среде, позволив российскому кораблю пришвартоваться.

Отметим,украинская ассоциация Южной Африки осудила неоднократные визиты российского судна к берегам Южной Африки, заявив, что это попирает краеугольные камни ATS, согласно которым Антарктика используется в научных и мирных целях.

К слову, правительство президента Сирила Рамафоса поддерживает дружеские отношения с Россией. Южная Африка заявляет, что она беспристрастна по поводу конфликта и удержалась во время голосования по резолюциям ООН по войне.

Напомним, 24 декабря в ЮАР взорвался бензовоз: есть жертвы и десятки пострадавших.

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